Der FC Liefering hat am Sonntag in der 2. Fußball-Liga einen klaren Erfolg über die zweite Mannschaft des SK Rapid, mit Trainer Steffen Hofmann, eingefahren. Der Kooperationsclub von Red Bull Salzburg gewann gegen die Jung-Hütteldorfer durch Treffer von Chukwubuike Adamu (11.), Benjamin Sesko (45.+4) und Samuel Major (71.) mit 3:0 und ist damit ex aequo mit Wacker Innsbruck nach der ersten Runde Tabellenführer.