Noch immer regt sich in Weißrussland Widerstand gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko - am Wochenende gingen 150.000 Menschen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Dabei kam es auch zu zahlreichen Verhaftungen: Es wurden Hunderte Demonstranten festgenommen. In der Hauptstadt Minsk waren Polizei und Armee im Einsatz. Es wurde gezielt gegen Frauen vorgegangen.