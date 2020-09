Weder den Finder, noch den genauen Ort des Verstecks wollte er verraten. Er sagte der Zeitung „Santa Fe New Mexican“ nur, dass „der Typ, der die Kiste gefunden hat, nicht will, dass sein Name erwähnt wird. Er kommt aus dem Osten“. Gefunden habe dieser den Schatz „unter einem Sternenhimmel in der üppigen, bewaldeten Vegetation der Rocky Mountains“. Von dem Ort, an dem er den Schatz versteckt hatte, habe er sich bis dahin nie wegbewegt.