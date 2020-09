„Regierung hinkt dem Virus hinterher“

Mittlerweile hätten Länder wie Deutschland und sogar Italien pro 100.000 Einwohner weniger Neuinfektionen als Österreich. Die Bundesregierung hinke dem Virus hinterher, so die SPÖ-Chefin. Nachdem Bundeskanzler Kurz in Hinsicht auf das Virus noch vor Kurzem von „Licht am Ende des Tunnels“ sprach, verkündete er am Sonntag, dass Österreich gerade den Beginn einer zweiten Welle erlebe.