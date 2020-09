Körper könnte lernen, einige wenige Viren abzuwehren

Denn gerade, weil die meisten Masken kein 100-prozentiger Schutz gegen SARS-CoV-2 sind, kann man trotzdem mit dem Erreger in Kontakt kommen. Allerdings in einer geringeren Dosis, als wenn man keinen Schutz trägt. Wenn der Körper lernt, die wenigen Viren abzuwehren und Antikörper bildet, könnte man also eine Immunität aufbauen. Auch ein milderer Verlauf sei vorstellbar, so die Forscher. Das könnte die Situation, während die ganze Welt auf einen Impfstoff gegen die Krankheit wartet, etwas entschärfen. Die Theorie wurde im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht, muss allerdings erst überprüft werden.