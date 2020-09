Bislang konnte die Polizei folgenden Sachverhalt ermitteln: Gegen 2 Uhr fuhr ein 22-jähriger Linzer mit seinem Pkw auf der Hugo-Wolf-Straße in Richtung stadteinwärts. Er gab im Zuge der Niederschrift an, dass er die Person am Boden liegend wahrgenommen hat. Er wich über den Gehsteig aus und fuhr in weiterer Folge nach Hause. Anschließend ging er wieder zurück zum Vorfallsort. In weiterer Folge informierte er Partygäste, die in unmittelbarer Nähe feierten, über die auf der Straße liegende Person, denn er ging davon aus, dass es sich eventuell um einen Partygast handeln könnte.