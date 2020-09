Der 16. Jänner 1944 war ein Sonntag. Um 9.30 Uhr kamen 55 Bomber über die Karawanken und warfen 2000 Bomben ab.„ Otto Reitzl, geboren 1929, erinnert sich genau, was an jenem Tag in der Lehrerbildungsanstalt in der Bahnhofstraße passiert ist: “Ich war als Schüler im zweiten Lehrjahr vor Ort, und weil ich Klagenfurter war, musste ich Luftschutzdienste übernehmen. Der Bombeneinschlag passierte fünf Meter von mir entfernt.„