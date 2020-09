Seit 2009 wird in Friesach am bemerkenswerten Projekt Burgbau gearbeitet. In dieser Zeit wurden 300 Arbeitsplätze gefördert, die Fördersumme des Arbeitsmarkservices betrug drei Millionen Euro, dazu kamen 200.000 vom Land Kärnten und 400.000 von der Europäischen Union. Nächstes Jahr läuft die Finanzierung des Projektes aus, am Samstag stellten sich die Vertreter des Landes - die Landesräte Gaby Schaunig und Daniel Fellner - sowie Wolfgang Haberl vom AMS klar hinter das Projekt. Die Förderungen wurden über 2021 hinaus zugesagt. Auch die EU gibt Geld.