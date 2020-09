Goldener Herbst in den Bergen

An lauen Herbsttagen bieten sich Radtouren an. Bei den Mountainbike-Hotspots am Weißensee, auf der Petzen und am Nassfeld läuft die Saison noch bis in den Oktober. Europas längster Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim ist etwa noch bis 26. Oktober für Radler geöffnet. Die Kornockbahn bleibt in Betrieb, solange das Herbstwetter es noch zulässt.