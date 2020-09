Gegen vier Uhr in der Früh war ein Ennstaler am Sonntag offenbar nach einer etwas feuchteren Nacht am Heimweg - am Oberhausbergweg bergwärts kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Daraufhin hat sich der 39-Jährige mit seinem Auto mehrmals überschlagen und stürzte rund 50 Meter über steiles Gelände ab.