Es wird noch nicht still um den See: Nach den Harleys rollen die GTI-Fahrer nach Kärnten. Für das kommende Wochenende haben sich Tausende PS-Fans am Wörthersee und Faaker See angesagt. Die Behörden wollen ihnen „mit Fingerspitzengefühl“ begegnen; an beliebten Treffpunkten gibt’s aber Maskenpflicht.