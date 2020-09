Gegen Mittag spazierten zwei unbekannte Täter am Samstag Maske tragend in einen Supermarkt im Tiroler Rum. Von den Mitarbeitern unbemerkt, schlichen sie sich in einen Kassa-Raum, dessen Tür offen stand, und bedienten sich an einem Safe, bevor sie wieder verschwanden. Kurios: Einer der beiden kam zurück - dieses Mal ohne Mund-Nasen-Schutz zu tragen - und flüchtete sofort wieder, als er einen Mitarbeiter im Kassa-Raum sitzen sah.