Deutschland bejubelt den Final-Einzug von Alexander Zverev bei den US Open. Den ganz großen Coup trauen ihm aber nur die wenigsten zu. Nicht einmal Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker glaubt an den Finalsieg seines Landsmanns. „Dominic Thiem ist der Top-Favorit“, sagt Becker gegenüber der „Bild am Sonntag“.