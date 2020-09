Laimer hatte am Samstag auch beim 3:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg gefehlt. Leipzig-Coach Julian Nagelsmann hatte davor erklärt, dass der 23-Jährige nach wie vor immer wieder Schmerzen habe. Der Mittelfeldspieler droht damit auch Österreichs nächste Spiele in der Nations League gegen Nordirland und Rumänien am 11. und 14. Oktober zu versäumen.