Wir Österreicher haben eine lange Tradition des Helfens. Darauf können wir stolz sein. Es ist eine wunderbare Geschichte, die unser Land geprägt hat. Rund 180.000 ungarische Flüchtlinge 1956 in Österreich. In einer Zeit, in der unsere Eltern und Großeltern selbst wenig hatten. 200.000 tschechische Flüchtlinge 1968. Die Balkankriege und der immense Einsatz von „Nachbar in Not“ in den 1990er Jahren.