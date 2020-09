Der FC Dornbirn hat zum Auftakt der 2. Fußball-Liga beim GAK alle drei Zähler entführt. Lukas Katnik erzielte am Samstagabend in der Merkur Arena in der 66. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-(0:0)-Auswärtssieg der Vorarlberger. Für die Grazer war bei ihrer besten Chance im gesamten Spiel nur wenige Minuten davor Petar Zubak an der Fußabwehr von Dornbirn-Torhüter Lucas Bundschuh gescheitert.