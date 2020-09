Dass man beim 1:3 phasenweise fast den Eindruck gewann, dass die Väter (routinierter, robuster und kaltschnäuziger) gegen die Söhne spielten, wollte McIlvane natürlich nicht so sehen. Er betonte zu Recht die hohe individuelle Qualität in der Münchener Truppe. Neue Ideen? „Wir werden nichts ändern, wollen aber das, was wir am Plan haben, diesmal besser machen“, so der US-Amerikaner, der schon auch Positives im Spiel der Bulls sah. „Wir haben als Mannschaft sicher den nächsten Schritt gemacht.“