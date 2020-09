Bisher mehr als 35.000 Corona-Tote in Italien

35.603 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle liegt aktuell bei 37.503, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1849 auf 1951. Auf der Intensivstation lagen am Samstag 182 Patienten, am Vortag waren es 175. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 35.370 Menschen.