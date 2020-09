Gegen 15 Uhr wollte der 61-Jährige aus dem Bezirk Weiz die LB 72 in St. Kathrein am Hauenstein überqueren. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich überholte auf seinem Motorrad auf der Straße gerade einen anderen Biker. Er erfasste den E-Radler, der in einen Straßengraben geschleudert wurde. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er sie nicht überlebte.