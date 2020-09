Ganz zum Erliegen ist der Klub aber nicht gekommen. „Denn unsere 100 Jugendlichen wollten wir auch nicht im Stich lassen, das hätten wir nicht übers Herz gebracht!“ Der Nachwuchs motivierte den verbliebenen Vorstand doch zum Weitermachen. Sehr zur Freude der Kids. „Wir machen alles für sie, Dressen waschen, Kabinen reinigen und natürlich die Funktionärstätigkeit. Wir sind ’Mädchen für alles’. Wir haben sechs Nachwuchsteams, eine Spielgemeinschaft mit Proleb, es ist jeden Tag Vollbetrieb am Platz. Die U17 spielt in der Leistungsklasse, die Jungs sind reif für den Wiedereinstieg.“ Stolz ist der Obmann auf Sohnemann Oliver, der den Sprung in die Akademie des WAC schaffte. „Vielleicht ist das für unsere Jugend eine zusätzliche Motivation. Wir sind ein Dorfklub, setzen auf einheimische Spieler. Im nächsten Jahr feiern wir unser 100-Jahre-Fest, da gibt’s dann hoffentlich den Neustart in der 1. Klasse.“