Gegen 16.30 Uhr lenkte am Samstag eine Tirolerin (15) ihr Moped in Tarrenz vom Ortsteil Dollinger auf einem Gemeindeweg in Richtung Strader Brücke, wobei sie am Sozius einen 19-jährigen Tiroler mitführte. Im Kreuzungsbereich des öffentlichen Gemeindeweges und der Strader Gemeindestraße bog die Mopedlenkerin in einem großen Rechtsbogen in die Gemeindestraße ein.