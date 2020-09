Bei Barnsley begannen Michael Sollbauer und Marcel Ritzmaier in der Startelf. Der im Sommer vom LASK geholte Dominik Frieser kam in der 52. Minute aufs Feld, Patrick Schmidt wurde im Finish (78.) eingetauscht. In der ersten Runde des englischen Ligacup hatte Barnsley Samstag vor einer Woche gegen Liga-Konkurrent Nottingham Forest noch mit 1:0 gewonnen.