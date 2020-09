Es war gegen 11 Uhr am Samstag, als der Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in Gries einen Mann dabei beobachtete, wie dieser einen Elektro-Artikel zu stehlen versuchte. Der Mann wurde nach dem Kassenbereich vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Der 37-jährige Österreicher zeigte sich im Verlauf der Vernehmung geständig und gab an, den Diebstahl begangen zu haben, um das Diebsgut weiterverkaufen zu können.