Auf Verlangen der SPÖ tritt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung rund um die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Im Vorfeld haben die Roten fünf Fragen an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) formuliert. Etwa: Wie ist im Winter ein Negativ-Rekord an Jobsuchenden zu vermeiden?