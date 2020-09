Steyr: „Dass der Standort zugesperrt und aufgelöst werden kann, ist denkunmöglich. Das kann und will ich mir gar nicht vorstellen“ – so kommentiert Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl die Ankündigung von MAN, im Konzern 9500 Mitarbeiter abzubauen und auch Schließungen von Werken, wie etwa jenem in Steyr, anzudenken. 2300 Beschäftigte zählt der Lkw-Hersteller in Oberösterreich, für die Politik und Gewerkschaft auf die Barrikaden steigen. „Es kann nicht sein, dass das die einzigen Lösungsansätze sind, die dem Vorstand einfallen“, ärgert sich etwa der Konzern-Betriebsratsvorsitzende Saki Timoniaris.