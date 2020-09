Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Motorrädern haben sich Samstagmittag ereignet. In Bad Kleinkirchheim krachte ein Motorradlenker aus Klagenfurt-Land zuerst in einen Pkw eines Alkoholisierten aus Deutschland und in Folge in ein weiteres Auto. In Arnoldstein kam ein Biker von der Fahrbahn ab. Beide wurden schwer verletzt.