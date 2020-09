„Habe alle gern“

Da hat er sich viel vorgenommen, doch Marecek will das so. Auch auf Geschenke kann er verzichten - er fühlt sich beschenkt, wie er im Gespräch mit der „Krone“ unmissverständlich durchblicken ließ. Privat wie beruflich wirkt er zufrieden. Gab es nie Streit am Set in all den Jahren? „Nein, das ist, weil ich an sich Menschen gern habe, und ich gehe auf Menschen sehr offen zu. Und es stellt sich meistens heraus, dass auch die Zusammenarbeit dadurch gut funktioniert“, so Marecek, der bis heute um seinen genialen Bühnenpartner Karlheinz Hackl (†2014) trauert: „Jeder Abend mit ihm war ein ungetrübtes Vergnügen. Er war mein Lieblingspartner. Als er starb, da war’s wie eine Amputation für mich.“