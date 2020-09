Der Mühlviertler war um 19.20 Uhr mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Quad, an dem Probefahrtkennzeichen angebracht waren, in Klaffer unterwegs. Vor ihm saß sein 4-jähriger Sohn. Beide trugen Sturzhelme. Während der Fahrt griff der Knirps in den Lenker, wodurch der Vater das Quad verriss, auf den Gehsteig und ins Schleudern geriet und auf der Gegenfahrbahn stürzte.