Eltern und Großeltern nehmen die Sicherheit ihrer Schulkinder selbst in die Hand. An der B 120 in St. Konrad startet morgen, Montag, die neue, von Margareta Puchner organisierte Schulweg-Polizei ihren Dienst. Und auch Günter Eßmann (79) aus Scharnstein steht am ersten Schultag wieder vor der Volksschule Mühldorf. Seit 22 Jahren sorgt der Pensionist dort für einen sicheren Schulweg.