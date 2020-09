Seit kurzem sind 39-Jährige und seine Mitarbeiter zurück – In der Fürbergstraße in Salzburg-Schallmoos. An einem neuen Standort will der eingeschworene Tattoo-Freundeskreis neu durchstarten. Die „mühsamen Versicherungs-Verhandlungen“ wegen der Sanierungsarbeiten und die Unzufriedenheit mit dem alten Standort in Lehen führten zu dem Entschluss. „Das Drumherum in Lehen war nicht so toll“, erklärt Hamberger. „Wir wollen den Vorfall im Mai und das alles hinter uns lassen“, betont auch Mitarbeiterin Alexandra Löffler. Auf zwei Etagen will der Geschäftsführer nun auch Produkte für Tattoo-Liebhaber wie Szene-Kleidung oder einen Peckerl-Schnaps amerikanischen Ursprunges anbieten. „Wir möchten den Charme unseres alten Geschäfts mit dem neuen Standort verbinden“, erzählt der Chef-Tättowierer. „Alle von uns freuen sich, endlich wieder arbeiten zu können“, bekräftigt Löffler. In dem Geschäft stecke schließlich das Herzblut des gesamten Teams.