„Wo hört der Staat auf und wo fängt er an?“ Diese zentrale Frage in Thomas Köcks 2018 in Hamburg uraufgeführtem Stück, das in Graz nun seine österreichische Erstaufführung feiert, wurde uns allen erst vor wenigen Monaten deutlich vor Augen geführt. Denn als Corona begann sich über dem Kontinent breit zu machen, machten viele Nationen als ersten Reflex ihre Grenzen zu - als ob ein Grenzzaun einen Virus stoppen könnte.