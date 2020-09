Seit der Mahnwache am 25. Juni für ihre bei einem Autounfall tödlich verunglückte Tochter Katrin erhielt Sabine Koch-Peterbauer viele positive Rückmeldungen. „Es ist viel passiert seither“, erzählt die Henndorferin. Nach Einladungen von Politikern, Radiointerviews und einem Treffen mit dem Büroleiter von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kontaktierte sie auch eine Lehrerin. „Sie hat angerufen und gefragt, ob ich einmal an die Schule kommen kann“, erzählt Koch-Peterbauer. Die Mutter arbeitet nun ein Konzept für Präventions-Vorträge aus. „Beginnen werde ich mit der Berufsschule in Obertrum.“