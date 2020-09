Mit dem 2. Oktober startet die neue EU-Serie der „Krone“. Noch davor war jetzt die zuständige Ministerin Karoline Edtstadler zu Gast in der Redaktion am Riemerplatz in St. Pölten. Im Interview sprach sie über die Hintergründe der neu gewonnenen EU-Popularität im Land und das Gesetzespaket gegen Hass im Internet.