Sekundenschlaf war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in Wenns im Tiroler Pitztal ereignet hat. Ein Autofahrer aus Deutschland ist von der Piller Landesstraße abgekommen und gegen ein Haus gefahren. Der Lenker, seine Ehefrau und ein zehn Monate altes Baby wurden verletzt, berichtete die Polizei Tirol.