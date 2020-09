Er war es aber, der die Droge in Tirol um 20 Euro pro Gramm weiterverkauft hat. Die Einnahmen will er zur Gänze an den Bekannten überwiesen haben. „Ich durfte mir dafür einen Teil der Sendung behalten“, meinte der bisher unbescholtene Mann. Er habe nämlich rund um Weihnachten stets eine Art experimentelle Diät gemacht. „Täglich nahm ich 20 Milligramm als Appetitzügler“, sagte der Tiroler. Den Rest seines „Lohnes“ habe er an Freunde verteilt, die ihm früher kostenlos Drogen überließen.