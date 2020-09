Nach der Schweiz ist nun ein weiteres Nachbarland am Überlegen, ob es die Bundeshauptstadt auf die Liste der Corona-Risikogebiete setzen soll. Ab Montag müssen sich alle, die zwei Wochen vor der Einreise in die Schweiz in Wien aufgehalten haben, für zehn Tage in Quarantäne begeben - auch wenn sie einen negativen Covid-19-Test vorweisen können.