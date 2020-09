Die „Rogue One: A Star Wars Story“-Darstellerin wurde im Dezember letzten Jahres mit einem Baby-Bäuchlein gesichtet. Wie die Zeitung „Daily Mail“ berichtet, durften die 36-Jährige und ihr Ehemann Charles Guard ihren süßen Nachwuchs nun auf der Welt begrüßen. Am Freitag wurde die frisch gebackene Mama dabei gesichtet, wie sie mit einem Kinderwagen in London spazieren war.