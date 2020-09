Nach der Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag, warum man keine Geflüchteten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufnehmen werde, häuft sich die Kritik der Opposition. Während der SPÖ-Abgeordnete Jörg Leichtfried in der Diskussion eine Nagelprobe für die Grünen sieht und seine Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner der Ansicht ist, dass sich, wer in dieser Situation nicht hilft, mitschuldig macht, schenkt die FPÖ dem Kanzler-Statement zu einem strikten Kurs nur wenig Glauben.