Sind die Ergebnisse für Sie überraschend?

Grundsätzlich nicht, im Detail durchaus. Vor allem freut mich das breite Bekenntnis zum Flughafen. Alle Diskussionen darüber sollte man also schnell beenden. Aber auch bei der Mönchsberggarage: So gab es subjektiv eine andere Stimmungslage, als die Umfrage nun ergeben hat. Da waren sogar Bewohner jener Stadtteile für den Ausbau, die an den Einfahrtsstraßen wohnen. Das war so nicht zu erwarten, aber ist auch kein Widerspruch: Die Salzburger sind für die Garage und für eine verkehrsberuhigte Innenstadt.