Die Gesundheits- und Pflegeschule des Landes Kärnten siedelt pünktlich zum Semesterstart im September um. Ab sofort werden Pflegefachassistenten in der St. Veiter Straße und nicht mehr am Kabeg-Gelände ausgebildet. Der Andrang auf die Klassen in Klagenfurt ist groß. In Villach gibt es 22 „Taferlklassler“.