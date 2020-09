Nur sechs Monate nach dem ersten Nachweis des Coronavirus in Brasilien hat das Land die Schwelle von 130.000 Corona-Toten überschritten. Zwar sind die Opferzahlen im Sinken, Brasilien bleibt aber dennoch jenes Land, das am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Auch in Mexiko wurden die Prognosen der Behörden mit mehr als 70.000 Todesopfern bereits weit übertroffen.