Die Anzeichen, dass wir uns längst in der zweiten Corona-Welle befinden, werden immer deutlicher: Die Zahlen der Infizierten steigen immer mehr und nun gibt es in der Steiermark nach längerer Pause auch wieder Covid-19-Fälle in einem Pflegeheim, wo die besonders gefährdete Gruppe von älteren Menschen betroffen ist. In einem Haus der Caritas in Graz-St. Peter wurden Samstagmittag bereits 37 positive Fälle (20 Bewohner, 17 Pfleger) bestätigt.