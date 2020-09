Salzburg ist heuer Austragungsort des längsten zertifizierten Rundenlaufs der Welt. Die Teilnehmer wollen in nur 52 Tagen 118 Marathons laufen, das ergibt 4.988 Kilometer oder 3.100 Meilen. Der Startschuss für das „24. Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race“ erfolgt (am morgigen) Sonntag, in Salzburg. Fünf Ultraläufer gehen an den Start, darunter mit Ushika Muckenhumer auch ein Österreicher.