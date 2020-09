Hunderttausende Einwohner des Bundesstaats an der US-Westküste bereiten sich auf ihre Evakuierung vor, Zehntausende mussten bereits fliehen, Dutzende werden immer noch vermisst, erklärte Oregons Gouverneurin Kate Brown am Freitag. Die schnell um sich greifenden Waldbrände haben große Verwüstungen in Oregon und Kalifornien hinterlassen. Trotz der Bemühungen der Feuerwehr sind die Brände seit Donnerstag außer Kontrolle.