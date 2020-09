Der Raubüberfall geschah gegen 10.45 Uhr am Braheplatz im Bezirk Favoriten. Die Frau ging unmittelbar danach zur Polizei und berichtete den Beamten der Inspektion Sibeliusstraße von dem Vorfall. So habe der Täter die 80-Jährige „von hinten am Hals gepackt und in den Schwitzkasten genommen“, berichtete sie. Die Frau verlor daraufhin das Bewusstsein. Als sie kurz danach wieder zu sich kam, fehlten ihr zwei Halsketten, die Armbanduhr sowie ihr Einkaufswagen samt Geldbörse mit Bargeld, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag berichtete.