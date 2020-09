Was würde Ihnen ein Titel gerade in New York bedeuten, auch im Hinblick darauf, dass wohl Sie selbst immer vom ersten Grand-Slam-Sieg in Roland Garros geträumt haben?

„Ich würde sagen, der Titel dieses Jahr hier mit den ganzen Nebenerscheinungen ist echt für alle eine Bewährungsprobe. Mit der “Bubble„ und mit allem ist es sehr viel wert. Hier weit zu kommen ist vielleicht sogar mental eine stärkere Leistung als wie alles noch normal war. Es bringt alle ein bisserl an die Grenzen plus den ganzen Stress, den man auch sowieso schon hat wegen der Matches. Plus fehlende Energie von den Zuschauern, die fehlende Atmosphäre - also der Titel wird einem von uns sehr viel bedeuten. Ich denke, mein Spiel hat sich Ende des letzten Jahres ein bisserl umgedreht. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich auf Hardcourt wohler fühle, aber zumindest gleich wohl. Ich habe gesehen, dass der Belag meinem Spiel teilweise vielleicht sogar mehr entgegenkommt als Sand und ich fühle mich superwohl drauf.“