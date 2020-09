Fast zwei Jahrzehnte nach der US-geführten Militärinvasion in Afghanistan haben in Katar innerafghanische Friedensgespräche begonnen. Delegationen der Taliban und der Regierung Afghanistans kamen am Samstag in Doha für eine Eröffnungszeremonie zusammen. Bei den Gesprächen solle es „keinen Sieger und keine Besiegten“ geben, sagte der katarische Außenminister Mohammed Abdulrahman bin al-Thani.