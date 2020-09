Denkmal in Miklautzhof

Geschäftsführer des Kärntner Heimatdienstes war damals Hans Steinacher. „Ohne ihn gäbe es kein ungeteiltes Kärnten. Deshalb errichten wir ihm in Miklauzhof ein Denkmal. Des weiteren wollen wir noch vor dem 10. Oktober eine Dokumentation über ihn veröffentlichen“, kündigt KHD-Obmann Josef Feldner an.