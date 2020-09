Einen der Höhepunkte stellt die Keynote des international renommierten Wissenschafters Prof. Dr. Klaus Ley vom La Jolla Institut für Immunologie in den USA dar. In seinem Vortrag „Vaccination against atherosclerosis - the final frontier“ eröffnet er neue Perspektiven, wohin sich die Zukunft des Fachgebiets erweitern wird. In Zuge dessen wird das Universitäre Herzzentrum Graz Prof. Ley mit dem „Pioneers in Cardiology Award“ auszeichnen.