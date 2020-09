„Nehmen bereits jedes Jahr Kinder auf, abseits der Kamera“

Nach etwa zwei Minuten Ausführung geht der Bundeskanzler mit seinen Kritikern ins Gericht. „Und jetzt gibt es Politiker, die, wenn sie die Bilder von Moria sehen, sagen: Das gibt es ja nicht, dass Österreich gar nichts leistet! Können wir nicht zumindest 100 Kinder in Österreich aufnehmen?“ Wenn er das höre, habe er Eindruck, dass viele gar nicht wissen, was Österreich eigentlich leiste. „Dass wir pro Jahr zehn, 100 oder noch mehr Kinder aufnehmen, abseits der Kamera.“ Und: „Die Medien“ würden „oftmals nicht so breit berichten“, wie gut Österreich hier im internationalen Vergleich dastehe. „Allein in diesem Jahr hat Österreich 3700 Kinder aufgenommen (hier ist offenbar die Familienzusammenführung gemeint, Anm.), in fünf Jahren insgesamt 200.000 Menschen.“